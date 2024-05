Stiri pe aceeasi tema

- El a rememorat, duminica, la Opera Nationala Romana, in ultima seara a Festivalului "Aici-Acolo" organizat cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni, momentul cand fratele sau a plecat in Germania, imediat dupa Revolutia din 1989, asemenea multor alti romani, in cautarea unor vieti mai bune."Simt…

- Premierul Marcel Ciolacu a subliniat, intr-un discurs rostit duminica la Opera Naționala Romana, ca fiecare roman care pleaca definitiv din țara reprezinta un “eșec” pentru Romania, și nu o sarbatoare. Declarațiile sale au fost facute in contextul Festivalului “Aici-Acolo”, organizat cu prilejul Zilei…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Romanilor de Pretutindeni, in care spune ca „diaspora a devenit mai puternica si a capatat o voce care se face mai bine auzita atat la Bucuresti, cat si in alte capitale ale lumii”. Iohannis susține ca a promovat constant alcatuirea de…

- In perioada 24-26 mai 2024 are loc la București cea de-a VII-a editie a Festivalului ”Aici-Acolo”, cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni (sarbatorita in ultima duminica din luna mai—anul acesta, pe 26 mai). Evenimentul, aflat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, cuprinde o serie de…

- Gheorghe Carciu este candidatul PSD pe lista comuna a Coaliției pentru alegerile europarlamentare. Politicianul, poreclit de presa „ospatarul cu Bentley de la PSD” dupa ce, la un eveniment de partid, s-a ocupat toata seara sa umple paharele celor din conducere, ocupa in prezent funcția de secretar de…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Informatica – ICI București va invita la Digital Innovation Summit Bucharest (DISB), eveniment care se desfașoara intre 16 – 18 aprilie 2024, la Palatul Parlamentului, sub Inaltul Patronaj al Președintelui Camerei Deputaților.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a reușit sa-și securizeze poziția din partid prin ținerea la distanța de funcțiile-cheie a celorlalți lideri din formațiune, ultima dovada fiind trimiterea pentru o cariera la Bruxelles a Gabrielei Firea și a lui Vasile Dincu.In cercul restrans al PSD, conform statutului…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri ca in cazul in care romanii isi vor da votul pentru candidatul comun al PSD-PNL la Primaria Capitalei si pentru lista comuna la alegerile europarlamentare, cele doua partide vor veni apoi cu un „proiect comun pentru Romania”. Referire, cel mai probabil la…