Stiri pe aceeasi tema

- Aflata intr-o zona cu un mare potențial turistic, fiind vizitata de mulți turiști in urma cu mulți ani, localitatea Aninoasa, aflata in județul Hunedoara, pastreaza amprenta unei istorii bogate in legatura cu industria miniera, care odinioara era sursa vieții și a prosperitații economice. Mineritul…

- Parintii au responsabilitatea sa isi protejeze copiii prin vaccinari, care constituie cele mai eficiente programe de preventie, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, in contextul in care, in judetul Arad, s-au inregistrat in ultima saptamana 200 de cazuri de rujeola.

- Parintii au responsabilitatea sa isi protejeze copiii prin vaccinari, care constituie cele mai eficiente programe de preventie, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, in contextul in care, in judetul Arad, s au inregistrat in ultima saptamana 200 de cazuri de rujeola.El a subliniat, vineri,…

- Un barbat de 41 de ani poate fi exemplul cel mai graitor pentru ceea ce se poate intampla atunci cand ajungi sa crezi teoriile conspirației, in loc de recomandarile medicilor. Barbatul avea rujeola, s-a tratat la domiciliu, fara recomandare de la medic, iar cand a ajuns la spital a refuzat administrarea…

- Clujenii care locuiesc in Grigorescu reclama ca, aproape in fiecare seara, șoferi teribiliști se strang in cartier și fac drifturi, deranjand liniștea tuturor. Oamenii cer autoritaților locale sa intervina, sustinand ca ar fi benefic ca poliția sa supravegheze zonele in care sunt semnalate astfel de…

- O noua companie numita Interlune intenționeaza sa exploateze Luna pentru heliu-3 pana in anul 2030. Fondatorii Interlune sunt foști angajați ai companiei spațiale Blue Origin și un astronaut din misiunea Apollo 17. Ei iși propun sa fie prima companie privata care sa extraga resurse de pe Luna și sa…

- Administrația prezidențiala a Rusiei a pariat pe o participare istorica și voturi record pentru Putin. Pentru a asigura rezultatul dorit al alegerilor, Kremlinul a ordonat o campanie fara precedent pentru a face oamenii sa iasa la urne. Aceasta include tactici de presiune, precum și tehnologie de vot…

- „Nu cred ca a fost vorba de vreun plan special, dar, din pacate, oamenii au o particularitate: mai devreme sau mai tarziu viața se termina, mor. Navalnii a murit de moarte naturala, da”, a declarat Narișkin, intrebat fiind daca forțele occidentale au fost implicate in moartea lui Navalnii, potrivit…