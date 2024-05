Stiri pe aceeasi tema

- 11 cetațeni romani, moldoveni și cu dubla cetațenie (romana și moldoveneasca), au fost duși la audieri de procurorii DIICOT Galați, dupa ce in prealabil au fost efectuate percheziții la locuințele acestora. Membrii rețelei infracționale primeau sume importante de bani de la fiecare migrant.

- Polițiștii au destructurat o rețea de trafic de migranți formata din 11 persoane din Romania și Republica Moldova. Membrii rețelei transportau cetațeni din țari afro-asiatice catre Vestul Europei pentru un tarif cuprins intre 3.000 și 5.000 de euro de persoana.

- Incident violent in noaptea de marți spre miercuri, intr-o parcare de pe autostrada A1, in Timiș, in care au fost implicați polițiști de frontiera care pregateau un flagrant pentru destructurarea unei rețele de trafic de migranți. Atacul a avut loc in jurul orei 03:40, cand polițiști de frontiera din…

- Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au analizat stadiul proiectelor de profil din zona Moldovei. Unul dintre acestea este drumul expres Tișița – Barlad – Albița, care va marca granița dintre Uniunea Europeana și Republica Moldova. Potrivit CNAIR, au fost stabilite…

- In aprecierea unei importante publicatii elvetiene, in afara de Franta, Romania, si Polonia s-ar implica printre primii in razboiul din Ucraina. Un important cotidian elvetian a atras atentia asupra pericolului de escaladare a razboiului. In cotidianul Neue Zurcher Zeitung autorul materialului a schitat…

- O rețea de traficanți de droguri de mare risc și produse cu efecte psihoactive a fost prinsa in flagrant la Galați. Patru persoane au fost arestate, iar pentru un minor a fost dispusa masura controlului judiciar.

- O echipa de 14 elevi inimoși de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați au inființat și mentoreaza 12 echipe FIRST Tech Challenge peste Prut, in scopul de a accesibiliza robotica in randul adolescenților.

- Romania pierde in fiecare an aproximativ un hectar din teritoriu. In patru decenii, au disparut circa 60 de ha, in județele Botoșani și Galați. Raul Prut mușca permanent din malul romanesc și in felul acesta reduce teritoriul Romaniei. Așa se face ca in ultimii 40 de ani, 60 de ha au disparut! Romania…