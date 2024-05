Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul independent la Casa Alba Robert Kennedy Jr. s-a plans organismului responsabil de buna desfasurare a campaniei electorale ca a fost exclus de la dezbaterea televizata dintre Joe Biden si Donald Trump, a declarat miercuri echipa sa de campanie

- Joe Biden și Donald Trump au convenit sa participe la doua dezbateri prezidențiale televizate in lunile iunie și septembrie, informeaza BBC News.CNN a anunțat marți ca va transmite prima dezbatere prezidențiala pe 27 iunie și a precizat ca evenimentul electoral va avea loc in Georgia, un stat cheie…

- Candidatul independent la presedintia SUA Robert F. Kennedy Jr. a avut un parazit in creier in urma cu mai mult de un deceniu, dar s-a recuperat complet, a declarat campania sa, dupa ce New York Times a relatat despre aceasta afectiune, potrivit news.ro.In urma cu 12 ani, Kennedy a declarat ca un medic…

- Candidatul republican la presedintia SUA Donald Trump a declarat ca are in vedere interzicerea avortului pe plan national din saptamana a 15-a de sarcina, dar sustine si exceptii in cazuri de viol, incest si salvarea vietii mamei, deoarece „trebuie castigate alegerile”. Dreptul la avort promite sa fie…

- Candidatul republican la președinția SUA, Donald Trump, a anunțat ca inclina spre adoptarea unei interdicții la nivel federal a avortului dupa 15 saptamani de sarcina, dar ca susține excepțiile care vizeaza violul, incestul și salvarea vieții mamei, motivandu-și poziția prin faptul ca "trebuie sa caștigi…

- Candidatul republican in alegerile prezidențiale din SUA a avertizat țarile membre NATO sa nu „profite” de sprijinul american, intr-un interviu cu fostul politician britanic Nigel Farage, difuzat de postului britanic de dreapta GB News, relateaza Politico și agenția Reuters, citata de News.ro. Trump…

- Donald Trump a declarat sambata ca daca nu va caștiga alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 va insemna probabil sfarșitul democrației americane, noteaza Mediafax. Candidatul prezidențial republican, care s-a adresat susținatorilor din Ohio, a facut aceasta afirmație dupa ce a repetat afirmația…

- Duelul pentru presedintia Statelor Unite s-a confirmat marti, cand Joe Biden si-a vazut statutul de candidat consolidat dupa victoria sa la alegerile primare din statul Georgia, etapa peste care Donald Trump ar urma sa treaca, cateva ore mai tarziu, transmite AFP.