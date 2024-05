Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul independent la Casa Alba Robert Kennedy Jr. s-a plans organismului responsabil de buna desfasurare a campaniei electorale ca a fost exclus din dezbaterea televizata dintre Joe Biden si Donald Trump, a declarat miercuri echipa sa de campanie, scrie AFP, preluat de agerpres.ro. Nepotul presedintelui…

- Candidatul republican la presedintie, pregatit sa promita orice in schimbul sustinerii impotriva rivalului sau democrat Joe Biden, nu este obisnuit sa infrunte un auditoriu atat de ostil.El a fost insultat si huiduit de libertarieni, carora a venit sa le ceara sustinerea, la Conventia Nationala a acestora,…

- Candidatul independent la presedintia SUA Robert F. Kennedy Jr. a avut un parazit in creier in urma cu mai mult de un deceniu, dar s-a recuperat complet, a declarat campania sa, dupa ce New York Times a relatat despre aceasta afectiune, potrivit news.ro.In urma cu 12 ani, Kennedy a declarat ca un medic…

- Candidatul republican la președinție este acuzat de „incitare la violența politica“ dupa ce a postat pe site-ul sau de socializare, Truth Social, imagini cu Joe Biden legat de maini și picioare.

- Candidatul republican la presedintia SUA Donald Trump a declarat ca are in vedere interzicerea avortului pe plan national din saptamana a 15-a de sarcina, dar sustine si exceptii in cazuri de viol, incest si salvarea vietii mamei, deoarece „trebuie castigate alegerile”. Dreptul la avort promite sa fie…

- Candidatul republican in alegerile prezidențiale din SUA a avertizat țarile membre NATO sa nu „profite” de sprijinul american, intr-un interviu cu fostul politician britanic Nigel Farage, difuzat de postului britanic de dreapta GB News, relateaza Politico și agenția Reuters, citata de News.ro. Trump…

- Duelul pentru presedintia Statelor Unite s-a confirmat marti, cand Joe Biden si-a vazut statutul de candidat consolidat dupa victoria sa la alegerile primare din statul Georgia, etapa peste care Donald Trump ar urma sa treaca, cateva ore mai tarziu, transmite AFP.

- Europa așteapta ceea ce ar putea fi a doua era a lui Donald Trump. Candidatul republican la Casa Alba se afla cu cinci puncte inaintea președintelui Joe Biden in sondaje, iar la alegerile din noiembrie pare probabil sa caștige in colegiile electorale cheie. Și chiar daca in Europa vorbim acum doar…