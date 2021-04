Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis cu o evolutie mixta a indicilor sedinta de marti, iar valoarea totala a tranzactiilor se ridica la 13,91 de milioane de lei (2,83 milioane de euro), la 30 de minute dupa debut. Valoarea tranzactiilor cu actiuni se cifra la 8,16 milioane de lei,…

- Pretul energiei pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 234,4 lei pe MWh in luna februarie 2021, cu 21% mai mult fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului bursier, potrivit AGERPRES.…

- Pretul energiei pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 234,4 lei pe MWh in luna februarie 2021, cu 21% mai mult fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului bursier. Valoarea totala…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de miercuri, iar valoarea tranzactiilor s-a ridicat la 59,5 milioane de lei (12,2 milioane de euro), potrivit Agerpres. Indicele principal BET s-a depreciat cu 1,04%, pana la 10.426,14 de puncte, iar BET-Plus, care arata…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de vineri, iar la 30 de minute de la debut inregistra schimburi de 8,83 milioane de lei (1,81 milioane de euro). Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 17 companii, era pe…

- Pretul energiei pe piata spot a bursei OPCOM a crescut cu peste 45% in decembrie, fata de aceeasi luna a anului precedent Pretul energiei pe piata spot a bursei OPCOM a avut o medie de 284,3 lei pe MWh in luna decembrie a anului trecut, cu 45,5% mai mult fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a…

- Pretul energiei pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 284,3 lei pe MWh in luna decembrie a anului trecut, cu 45,5% mai mult fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului precedent, potrivit datelor postate pe site-ul operatorului bursier. Valoarea totala…

- Bursa de la Bucuresti a inchis sedinta de tranzactionare de luni in scadere pe majoritatea indicilor, cu o valoare a tranzactiilor de 27,740 milioane de lei (5,691 milioane de euro), potrivit Agerpres. Astfel, conform datelor centralizate, indicele principal BET s-a depreciat cu 0,26%, pana…