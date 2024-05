Comparativ cu prețurile afișate la stațiile de alimentare din zona Turzii, in urma cu doua saptamani, prețul benzinei și al motorinei a scazut. Scaderea a fost mai mare in cazul benzinei, care a ajuns din nou mai ieftina decat motorina. In general, prețul carburanților a scazut cu circa 10-20 bani/litru, in ultimele doua saptamani. In cazul benzinei, cel mai mic preț este de 7.08 lei/litru, la stațiile Lukoil din Turda și Campia Turzii. La motorina, preșul cel mai mic este la stația Petrom din Campia Turzii, unde este 7.13 lei/litru. Cat este prețul la pompa, astazi, in zona Turzii? Benzina Standard…