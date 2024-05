Prețul energiei electrice spot a scăzut pe piața românească Prețul energiei electrice spot a scazut. Prețul mediu al pieței pentru ziua urmatoare (PZU) a fost, in aprilie 2024, de 298 de lei/MWh, conform datelor noastre, operatorul pieței OPCOM va prezenta probabil cifra peste cateva zile, scrie economica.ro . Prețul a scazut pentru a patra luna consecutiv In condițiile in care prețul mediu pentru luna martie 2024 a fost de 315 lei/MWh, avem așadar, pentru a patra luna a anului, o scadere de 17 lei/MWh, sau de circa 5%, de la o luna la alta. Scaderea din luna aprilie vine dupa scaderea care a avut loc in luna martie, cand prețul a scazut cu 9% fața de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

