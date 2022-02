Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Rusia se confrunta cu o amenintare „serioasa” si „foarte mare” in Ucraina, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, intr-un context de tensiuni in crestere cu tarile occidentale, care acuza Moscova ca se pregateste sa invadeze teritoriul ucrainean, informeaza AFP. „Utilizarea Ucrainei…

- Vicepresedintele SUA, Kamala Harris, a avertizat sambata Rusia ca se va confrunta cu costuri financiare „fara precedent" daca va invada Ucraina si a prezis ca un astfel de atac ar atrage aliatii europeni mai aproape de Statele Unite.

- SUA și aliații sai europeni planuiesc sa pedepseasca cu sancțiuni o invazie rusa a Ucrainei. Dar este puțin probabil ca acțiunile și momentul sa fie sincronizate perfect, iar detaliile-cheie raman nerezolvate. Președintele Joe Biden a declarat ca Occidentul este „unit și galvanizat” și „gata sa raspunda…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca exista patru cai de descurajare a Federației Ruse, pe fondul amenințarii cu o noua invazie a Ucrainei, potrivit RBC și Rador.Potrivit oficialului, în primul rând, este nevoie de un mesaj coordonat din punct de vedere politic…

- Tancurile și trupele rusești ar putea in doar cateva saptamani sa treaca peste granița cu Ucraina și sa declanșeze un conflict total in Europa, a susținut unul dintre generalii de varf ai Kievului. Intr-un interviu publicat in ziarul britanic The Times, general-locotenentul Oleksandr Pavliuk a spus…

- "Donatia, constand in 90 de tone de asistenta letala de securitate si care include munitie pentru aparatorii din prima linie ai Ucrainei, demonstreaza angajamentul puternic al Statelor Unite fata de dreptul suveran al Ucrainei la autoaparare", afirma Ambasada SUA, intr-o postare pe Facebook, citat de…

- In timp ce escaladeaza tensiunile la granita cu Ucraina si pune presiuni asupra Occidentului prin propaganda diplomatica, Kremlinul are grija sa recicleze informatii despre noile sale arme, unele aflate inca in faza de proiect sau de testare. Cea mai recenta arma laudata de presa afiliata Kremlinului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a criticat vineri, în timpul unei discutii telefonice cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, utilizarea de catre armata ucraineana a unor drone militare furnizate de Ankara.Potrivit lui Putin, utilizarea de catre fortele Kievului a unor drone militare de…