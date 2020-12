Stiri pe aceeasi tema

- Votul la Sectia nr. 429 din satul Tauni, comuna Valea Lunga, jud. Alba, a fost suspendat duminica timp de o jumatate de ora, pentru dezinfectie, dupa ce presedintele sectiei a fost confirmat cu COVID-19, scrie Agerpres.

- Ziarul Unirea Presedintele unei sectii de votare din județul Alba, confirmat cu COVID in ziua alegerilor Presedintele unei sectii de votare din localitatea Valea Lunga, sat Tauni, județul Alba a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Președintele sectiei de votare nr. 429 a primit in dupa-amiaza…

- Procesul de votare a fost suspendat timp de o ora intr-o secție din sectorul 3 al Capitalei. Un membru al biroului electoral a primit un mesaj prin care a fost informat ca a fost depistat pozitiv cu coronavirus. „La o secție de votare din București, procesul electoral a fost suspendat temporar dupa…

- In prima parte a unui interviu acordat Libertatea, fostul jurnalist Emil Hurezeanu, in prezent ambasador in Germania, vorbește despre provocarile organizarii alegerilor in diaspora și despre nemulțumirile romanilor de peste hotare, care sunt reprezentați de doar șase parlamentari. In plus, Hurezeanu…

- Candidatul independent in alegerile prezidentiale din 15 noiembrie, Igor Dodon, a anuntat ca va cere anularea rezultatelor alegerilor la unele sectii de votare din Uniunea Europeana, daca va detine probe ca diaspora a fost adusa la sectii in mod organizat.

- Gabriela Firea se alatura celor care contesta corectitudinea votului de duminica, de la alegerile locale. Firea, care a pierdut Primaria Capitalei in favoarea lui Nicușor Dan, vorbește și ea despre contestarea rezultatului alegerilor. „Sunt indicii ca lucrurile nu au fost corecte in toate secțiile de…

- Silviu Ponoran caștiga un nou mandat de primar la Zlatna, cu 57,74% dintre voturile alegatorilor, iar pentru Consiliul Local PNL a adunat 41,7% din voturi, in timp ce PSD are 19,95%. Sunt date centralizate de AEP din cele 11 secții de votare din Zlatna. ZLATNA 3.557 voturi exprimate / 11 secții votare…

- Alegerile locale 2020 vor avea loc, duminica, 27 septembrie. Pentru a afla unde trebuie sa voteze, alegatorii pot cauta sectia de votare dupa nume si CNP pe site-ul Registrului Electoral, unde vor gasi si o harta a zonei cu sectia de votare. Scrutinul electoral pentru alegerea celor care vor conduce…