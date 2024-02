Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden s-a intalnit joi cu vaduva lui Aleksei Navalnii, Iulia Navalnaia, și cu fiica opozantului rus mort in inchisoare, Daria (Dasha) Navalnaia, in California, a anunțat Casa Alba, informeaza The Guardian.

- "Amenintarea existentiala este reprezentata de schimbarile climatice. Mai este si ticalosul ala nebun de Putin, mai sunt si altii, si trebuie sa ne facem mereu griji cu privire la razboiul nuclear, dar amenintarea existentiala pentru omenire sunt schimbarile climatice", a declarat presedintele democrat,…

- Riscul unui razboi nuclear „accidental” a crescut puternic pe fondul problemelor de sanatate pentru președintele american Joe Biden și șeful Pentagonului Lloyd Austin, a declarat secretarul adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Mikhail Popov.„In situația politica interna dificila și nervoasa…

- Joe Biden a spus ca incearca sa convinga Israelul sa accepte un armistițiu in Gaza, dar Netanyahu „ii face viața un iad” și este imposibil de discutat cu el, au spus cel puțin cinci surse apropiate de președintele american pentru NBC News. De asemenea, Biden l-a jignit de mai multe ori pe Netanyahu,…

- Președintele american Joe Biden indeamna in continuare membrii Congresului sa aprobe cererea sa de ajutor de 60 de miliarde de dolari pentru Ucraina, aceasta fiind probabil ultima șansa pentru ca o noua finanțare militara sa ajunga in țara devastata de razboi inainte de alegerile prezidențiale.

- Presedintele american Joe Biden nu a stiut pana marti ca secretarul sau pentru aparare, Lloyd Austin, a avut cancer de prostata, a declarat Casa Alba, la cateva minute dupa ce boala sefului Pentagonului a fost dezvaluita publicului larg, la fel si o infectie pentru care a fost tratat si care, de asemenea,…

- Echipa de campanie a presedintelui Joe Biden a lansat joi un prim spot de televiziune pentru realegerea la scrutinul prezidential de anul acesta, avertizand asupra amenintarii extreme la adresa democratiei prin difuzarea imaginilor cu atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, transmite AFP, citat…

- Presedintele ales al Argentinei, controversatul libertarian Javier Milei, s-a intalnit, marti, cu consilieri apropiati ai presedintelui SUA, Joe Biden, au anuntat reprezentanții de presa ai urmatorului președinte argentinian.