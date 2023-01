Sato, in varsta de 53 de ani, conduce divizia Toyota Lexis si compania de curse GAZOO din 2020. Toyoda va deveni noul presedinte al consiliului de administratie, in timp ce actualul presedinte Takeshi Uchiyamada va continua ca membru al consiliului. Akio Toyoda, in varsta de 66 de ani, este nepotul fondatorului producatorului de automobile si a ocupat functia de director general din iunie 2009. ”M-am gandit ca cea mai buna modalitate de a continua transformarea Toyota ar fi sa devin presedinte in sprijinul unui nou presedinte, iar acest lucru a condus la decizia de astazi. Presedintele Uchiyamada…