Stiri pe aceeasi tema

- Japonia isi va modifica regulile de transfer de echipamente militare pentru a permite exporturile avionului de vanatoare pe care il dezvolta cu Marea Britanie si Italia, a declarat miercuri premierul Fumio Kishida, inlaturand un obstacol care ar fi putut impiedica proiectul, transmite Reuters, citat…

- Lansarea marcheaza, de asemenea, o a doua victorie consecutiva pentru Agentia Japoneza de Explorare Aerospatiala (JAXA), dupa ce modulul sau lunar, SLIM, a realizat o aterizare precisa luna trecuta si a facut din Japonia doar a cincea tara care a dus o nava spatiala pe Luna. Un jucator relativ mic in…

- Finantarea va fi folosita pentru reconstructie in sapte zone, inclusiv in agricultura si eliminarea molozului, a spus Kyodo. Prim-ministrul japonez Fumio Kishida si prim-ministrul ucrainean Denis Smihal urmeaza sa participe la conferinta, alaturi de reprezentanti ai guvernului si ai industriei din ambele…

- Japonia va promite un ajutor de 106 milioane de dolari pentru Ucraina, in cadrul unei conferințe care va avea loc la Tokyo in 19 februarie, a relatat duminica Kyodo News, citand surse neidentificate, scrie Reuters, conform Mediafax.Fondurile vor fi folosite pentru reconstrucție in șapte domenii,…

- Dronele Bayraktar fabricate in Turcia au castigat importanta la nivel global dupa ce au fost folosite de armata ucraineana pentru a contracara fortele ruse prin distrugerea vehiculelor blindate si a sistemelor de artilerie. Baykar a declarat ca a semnat acorduri de export pentru drona sa TB2 cu 30 de…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev l-a criticat marți pe premierul Japoniei, dupa ce acesta a declarat ca guvernul sau iși dorește in continuare sa semneze un tratat de pace cu Moscova pentru a rezolva disputa teritoriala asupra unui lanț de insule revendicat de Tokyo, scrie The Moscow Times.Premierul…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, marti, omologului sau de la Tokyo, Fumio Kishida, un mesaj de condoleante pentru familiile care i-au pierdut pe cei dragi in urma cutremurului care a lovit, luni, Japonia.

- Racheta testata luni de Coreea de Nord este a doua lansata in decurs de cateva ore de Phenian, relateaza agenția Reuters, care citeaza autoritațile din Coreea de Sud și Japonia, noteaza News.ro.Cu o raza de acțiune de peste 15.000 de kilometri, racheta poate ajunge atat in Japonia, cat și in partea…