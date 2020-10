Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va primi miercuri, 14 octombrie, la Magdeburg, Republica Federala Germania, premiul „Otto cel Mare” („Kaiser-Otto-Preis 2020”), pentru „onorarea marilor merite in procesul european de unificare”, se arata intr-un comunicat de presa al Administrației Prezidențiale.…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, vineri, o vizita la Institutul National de Sanatate Publica (INSP), a informat Administratia Prezidentiala. La finalul vizitei, care va avea loc incepand cu ora 13,30, seful statului va sustine o declaratie de presa. AGERPRES/(AS - autor: Florentina…

- Președintele Klaus Iohannis a rechemat luni in țara un numar de 14 ambasadorii, printre care fostul sau consilier Dan Mihalache, de la Londra, și istoricul Adrian Cioroianu de la UNESCO, a anunțat Administrația Prezidențiala, intr-un comunicat de presa.

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut joi, la ora 15.00, o noua declaratie de presa in contextul epidemiei de Covid-19. Iohannis, acuzatie grava la adresa PSD: A vrut sa creeze o criza sanitara, ca la sfarsit sa vina sa critice Guvernul. Cu un cinism inimaginabil a tras de timp Declaratie de presa…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, miercuri, o conferinta de presa, la Palatul Cotroceni, in care a raspuns intrebarilor presei acreditate. Foto: Presidency.roIn contextul epidemiei de coronavirus, masurile de protectie luate de Administratia Prezidentiala au fost unele exceptionale. La conferinta…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru organizarea alegerilor locale. „Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritațile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor masuri pentru buna organizare…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine principalele obiective pe care Romania le are in cadrul acestui proces de negociere, actionand, in acelasi timp, pentru ajungerea cat mai curand posibil la un acord final, a anuntat Administratia Prezidentiala. Despre viitorul buget al Uniunii, Klaus…