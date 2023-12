Preşedintele Germaniei, umilit în Qatar! Cum l-au lăsat să aştepte 30 de minute la uşa avionului (VIDEO) Președintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier a mers intr-o vizita oficiala in Qatar, dar deplasarea la Doha a inceput cu stangul. Liderul nemtilor a fost umilit chiar de la scara avionului, imedit dupa aterizare. Deși covorul roșu era intins, niciun oficial nu era prezent pentru a-l intampina pe presedintele german. A asteptat incruntat, cu mainile incrucisate Steinmeier […] The post Presedintele Germaniei, umilit in Qatar! Cum l-au lasat sa astepte 30 de minute la usa avionului (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Presedintele german Frank Walter Steinmeier a fost lasat la usa avionului sau Airbus A350 timp de aproape 30 de minute dupa aterizarea sa in Qatar, relateaza dpa, citat de Agerpres. Pe aeroport fusese intins covorul rosu pentru liderul german si o garda militara se pregatea sa prezinte onorul, dar nu…

