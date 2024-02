Stiri pe aceeasi tema

- La 24 februarie se implinesc doi ani de cand Rusia a lansat invazia pe scara larga in Ucraina. Desi pietele au depasit de mult panica initiala, aceasta nedorita aniversare este o reamintire brutala a tributului continuu si cu multiple fatete pe care il cere razboiul. Cand a inceput invazia Ucrainei,…

- „Asistam la revenirea unei poziții rusești deosebit de agresive”, a declarat ministrul francez al Forțelor Armate, Sebastien Lecornu, citat de Politico.Rusia a amenințat in mod direct avioanele franceze care au zburat recent peste Marea Neagra, a declarat joi ministrul francez al Forțelor Armate, Sebastien…

- UPDATE Zelenski a facut noi schimbari in armataPreședintele Volodimir Zelenski a anunțat mai multe schimbari in conducerea militara a Ucrainei in timpul discursului sau de seara din 10 februarie, numind doi noi adjuncți ai comandantului șef Oleksandr Sirski și trei noi adjuncți ai șefului Statului Major…

- Este pentru a doua oara, in mai puțin de o saptamana, cand liderul de la Casa Alba face o confuzie intre doi lideri europeni, dupa ce i-a incurcat pe Emmanuel Macron, actualul președinte francez, cu fostul lider de la Paris, Francois Mitterrand, decedat in 1996.Cea mai recenta confuzie a avut loc in…

- Sub conducerea șefei diplomației germane, Annalena Baerbock, țara iși menține hotararea de a sprijini Ucraina in fața amenințarilor continue ale Rusiei. Baerbock a subliniat ca președintele rus, Vladimir Putin, are intenția de a distruge Ucraina.

- In cazul unei victorii a Rusiei in Ucraina, exista un „risc real” ca presedintele rus Vladimir Putin sa nu se opreasca aici, a avertizat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles, potrivit AFP, citata de Agerpres. „Daca Putin castiga in Ucraina, exista un risc real ca agresiunea…

