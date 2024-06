Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca va ordona o incetare imediata a focului de indata ce Ucraina isi va retrage trupele din cele patru regiuni anexate de Moscova in estul si sudul tarii si va renunta la planurile de aderare la NATO, potrivit EFE si Reuters, conform Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca va ordona o incetare imediata a focului de indata ce Ucraina isi va retrage trupele din cele patru regiuni anexate de Moscova in estul si sudul tarii si va renunta la planurile de aderare la NATO, potrivit EFE si Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca va ordona o incetare imediata a focului de indata ce Ucraina isi va retrage trupele din cele patru regiuni anexate de Moscova in estul si sudul tarii si va renunta la planurile de aderare la NATO.

- Kremlinul a anuntat vineri ca pregateste o vizita a presedintelui rus Vladimir Putin in Coreea de Nord, o tara acuzata de Occident de faptul ca furnizeaza Moscovei munitie in ofensiva rusa in Ucraina, relateaza AFP, citata de News.ro."Presedintele (rus Vladimir) Putin a primit o invitatie sa efectueze…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, in timpul unei intalniri de la Moscova cu liderul belarus Aleksandr Lukașenko, ca Moscova incearca sa rezolve conflictele pe cale pașnica și a calificat drept „un spectacol ciudat” conferința de pace pentru Ucraina din Elveția, unde Rusia nu va fi prezenta,…

- Rusia nu a respins niciodata o solutionare pasnica a conflictului ucrainean, dar considera conferinta cu tematica ucraineana, organizata in Elvetia fara participarea Rusiei, un „spectacol ciudat”, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau din Belarus, Alexander Lukasenko, in timpul…

- Rusia nu a respins niciodata o solutionare pasnica a conflictului ucrainean, dar considera conferinta cu tematica ucraineana, organizata in Elvetia fara participarea Rusiei, un „spectacol ciudat”, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau din Belarus, Alexander Lukasenko, in timpul…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, va cere Rusiei sa respecte o incetare a focului in Ucraina in timpul Jocurilor Olimpice care vor avea loc la Paris intre 26 iulie și 11 august. Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat deja ca este "gata sa ia in considerare toate propunerile", a informat…