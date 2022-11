Stiri pe aceeasi tema

Noul Guvern italian pregateste asistenta militara pentru Ucraina, care ar putea include sisteme antiaeriene, a declarat un oficial guvernamental de la Roma, citat de agentia Reuters, anunța Mediafax.

Cotatiile futures la grau au scazut marti, dupa ce anterior au atins cel mai ridicat nivel din ultimele doua saptamani, in conditiile in care exporturile de grau ale Ucrainei au continuat, in pofida deciziei Rusiei de a se retrage din acordul ce asigura exportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagra,…

O racheta ruseasca a lovit o centrala termoelectrica din orasul Burstin, din vestul Ucrainei, miercuri, a comunicat guvernatorul regiunii, in cel mai recent val de atacuri ale Moscovei asupra infrastructurii critice ucrainene, anunța Reuters, potrivit Rador.

Rusia va livra talibanilor petrol, gaze și grau. Gruparea talibana din Afganistan a semnat un acord preliminar cu Rusia privind furnizarea de benzina, motorina, gaze și grau catre Afganistan, relateaza RBC-Ucraina, citand Reuters.

Guvernele occidentale care au imprumutat Ucraina au incheiat miercuri un memorandum de intelegere cu privire la suspendarea serviciului datoriei externe, transmite Reuters.

Marea Britanie a respins afirmatia lui Vladimir Putin conform careia doar o mica parte din cerealele exportate din Ucraina in cadrul unui acord international vor fi destinate tarilor sarace, relateaza Reuters, potrivit News.ro.

Invazia ruseasca a provocat Ucrainei pagube directe in valoare de peste 97 de miliarde de dolari pana la 1 iunie, dar costul reconstructiei tarii ar putea sa se ridice la aproape 350 de miliarde de dolari, arata un raport publicat vineri de Banca Mondiala, Guvernul ucrainean si Comisia Europeana,…

Vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk a anunțat vineri ca executivul de la Kiev vrea sa extinda masura privind evacuarile obligatorii pentru civilii care locuiesc pe linia frontului in estul și sudul Ucrainei, relateaza Reuters.