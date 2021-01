Stiri pe aceeasi tema

- Patru comune limitrofe Timisoarei vor reintra de in carantina pe o perioada de 14 zile, de la miezul noptii de sambata spre duminica, urmare a cresterii continue a ratei de infectare cu SARS-CoV-2, dupa sarbatori, potrivit Prefecturii Timis. In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Judetean…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat in aceasta dupa-amiaza ca opt localitați din județ sa intre in carantina, in urma ratei mari de infectare. Este vorba despre Ghiroda, Dudeștii Noi, Dumbravița, Becicherecu Mic, Fibiș, Giroc, Pesac și Moșnița Noua, fața de lista intocmita in aceasta…

- Municipiile Gherla si Zalau, precum si mai multe localitati din judetele Cluj, Timis si Salaj vor intra in carantina de joi, pentru o perioada de 14 zile, a anuntat miercuri seara Grupul de Comunicare Strategica. "La propunerea Comitetelor Judetene pentru Situatii de Urgenta din Cluj,…

