Lucrarile efectuate pe centura Sud avanseaza și s-a ajuns in stadiul turnarii de asfalt. Astfel, s-a așternut stratul de baza pe cateva sectoare din zona Freidorf spre DN 59, zona Moșnița Noua și in apropiere de Ghiroda. Circa 560 de muncitori, dulgheri, fierari, laboranți, specialiști trafic, mecanici, șoferi, au fost in șantier la centura Timișoara ...