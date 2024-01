Stiri pe aceeasi tema

- Devenite un bun obicei administrativ, consultarile cu primarii dambovițeni pe marginea proiectului de buget pe anul 2024 au inceput. Acestea sunt conduse de președintele Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan, alaturi de care s-au aflat vicepreședinții CJD, Luciana Cristea și Antonel Jijiie,…

- Conducerea CJ a inceput consultarile cu primarii dambovițeni pe marginea proiectului de buget pe anul 2024 pentru a avea o imagine clara asupra necesitaților financiare ale fiecarei localitați in parte, fiecare comuna, oraș sau municipiu avand cheltuieli și investiții demarate care trebuie susținute…

- Anul 2023 ce tocmai s-a incheiat a fost un an plin de investiții atat pentru CJ Dambovița, cat și pentru fiecare localitate din județul Dambovița. Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan spune ca s-a investit masiv in infrastructura rutiera, in sistemul educațional și nu in ultimul rand in sanatatea…

- Președintele PNL Dambovița, senatorul Virgil Guran, a adus acuzații grave la adresa primarului comunei Morteni, Ionel Olteanu, despre care a spus intr-o conferința de presa ca a intervenit pentru a fi dat afara din serviciu contra-candidatul de la PNL – Florin Tatomir, dirigintele Poștei. Virgil…

- Intalnirea cu mai tinerii n colegi din PES Activists Dambovița, a avut loc miercuri seara intr-o atmosfera in care spune președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan ca s-a reușit sa se iasa din tiparul obișnuit al discuțiilor de natura politica. „Momentele de acest gen ii fac sa lucreze ca o adevarata…

- A fost deja semnat contractul prin care sediul celei mai importante administrații dambovițene, Consiliul Județean Dambovița, va intra intr-un meritat și oportun program de consolidare, reabilitare și modernizare, „Programul național de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat”. Valoarea estimata…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a susținut o conferința de presa in cadrul careia a prezentat raportul de activitate la implinirea a trei ani de la preluarea mandatului. Au fost prezentate pe larg proiectele județului Dambovița de cand a preluat mandatul . Este vorba despre proiectele promise…

- Fiecare localitate dambovițeana are in derulare proiecte de investiții care nu fac altceva decat sa confirme tuturor ca fiecare comunitate se aliniaza standardelor europene. La Baleni prin Programul Județean de Dezvoltare Locala au fost amenajate șanțuri și podețe, proiectul avand o valoare de investiție…