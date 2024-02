Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a acuzat duminica Israelul de „genocid” impotriva palestinienilor in Fasia Gaza si a facut o paralela cu exterminarea evreilor pusa in aplicare de regimul hitlerist, informeaza AFP, transmite AGERPRES . „Ceea ce se intampla in Fasia Gaza nu este un…

- Seful diplomatiei israeliene Israel Katz a declarat duminica aceasta ca il va convoca pe ambasadorul Braziliei pentru a protesta impotriva afirmatiilor facute de presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, care a criticat aspru razboiul din Gaza, informeaza Reuters. „Nu facem compromisuri in ceea…

- Presedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a acuzat duminica, 18 februarie, Israelul de ,,genocid" impotriva palestinienilor in cadrul operațiunilor militare desfașurate in Fasia Gaza si a facut o paralela cu exterminarea evreilor pusa in aplicare de regimul nazist, scrie Agerpres preluand AFP.,,Ceea…

- Presedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a acuzat Israelul de „genocid” impotriva palestinienilor in Fasia Gaza si a facut o paralela cu exterminarea evreilor pusa in aplicare de regimul hitlerist.

- Presedintele american Joe Biden si-a inasprit tonul fata de Israel si a descris lupta impotriva gruparii islamiste palestiniene Hamas in razboiul declanșat in Fașia Gaza ca fiind disproportionata, scrie vineri, 9 februarie, agentia germana de presa DPA, preluata de Agerpres."Sunt de parere, dupa cum…

- Intr-o conferința de presa ținuta sambata seara, pe fondul razboiului impotriva gruparii militante islamiste Hamas, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca țara sa "lupta pe toate fronturile", scrie The Times of Israel.Netanyahu a spus ca este nevoie de mai mult timp pentru a invinge Hamas…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a transmis din nou Israelului miercuri, 20 decembrie, ca lupta impotriva terorismului nu inseamna "distrugere totala in Gaza", reiterandu-și apelul pentru un armistitiu "care sa conduca la o incetare a focului din motive umanitare", scrie Agerpres preluand AFP."Saptamanile…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat marti ca, spre deosebire de Washington, guvernul israelian „nu (doreste) o solutie a doua state” cu palestinienii si i-a cerut prim-ministrului Benjamin Netanyahu „sa schimbe” guvernul, relateaza AFP. La randul sau, premierul israelian a semnalat marti „dezacorduri”…