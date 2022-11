Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) anunța ca a luat masuri privind accesul neintrerupt la alimentarea cu energie electrica si gaze naturale pentru clientii finali in contextul in care s-a vorbit in spațiul public despre retragerea din Romania a grupului Enel. ”Acest gen…

- „Avand in vedere informațiile vehiculate in spațiul public in cursul zilei de astazi, 22 noiembrie 2022, conform carora grupul italian de utilitați Enel și-a anunțat intenția de a pleca din Romania in cursul anului 2023, respectiv, a anuntat o eventuala intenție de vanzare a unor active aparținand grupului…

- Grupul Enel si-a anuntat oficial ieșirea din Romania de anul viitor, precizand ca activitatile din Europa se vor concentra in jurul Italiei si Spaniei, cu vanzarea activelor din țara noastra.

- Grupul Enel si-a anuntat oficial exitul din Romania de anul viitor, precizand, in strategia facuta publica marti, ca ”activitatile din Europa se vor concentra in jurul Italiei si Spaniei, cu vanzarea activelor

- Un studiu realizat in SUA arata ca restaurantele folosesc de 3 ori mai mult curent per metru patrat ca orice alta entitate comerciala. De asemenea, același studiu menționa ca din totalul costurilor operaționale, costurile cu energia electrica ajung pana la 5% din total. Toate datele arata deci ca pentru…

- Fundamentele energetice se schimba chiar in fața ochilor noștri, iar toate resursele energetice sunt expuse la numeroase volatilitati, a declarat Franck Neel, Președintele FPPG, la RIGC – Romanian International Gas Conference. Potrivit acestuia, traim cu adevarat intr-un context excepțional, cu evenimente…

- Centrala ”este complet oprita” dupa ce agentia a deconectat unitatea de alimentare cu numarul 6 de la retea la ora locala 3.41, se arata intr-un comunicat. ”Se desfasoara pregatiri pentru racirea acesteia si pentru transferul spre o stare rece”, mai mentioneaza comunicatul. Kievul a cerut miercuri locuitorilor…

- Virgil Popescu a declarat, luni seara, la Digi 24, ca gazul rusesc da semnalul de pret in toata Europa. ”Gazul rusesc e un semnal de pret. Pretul gazului rusesc influenteaza pretul gazului in toata Europa. Ar insemna ca se da un semnal de pret si reactioneaza piata automat in jos. Mai mult, dorim,…