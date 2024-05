Revolut va oferi credite imobiliare Revolut va oferi credite imobiliare. Neobanca britanica Revolut intenționeaza sa investeasca 100 de milioane de euro in Franța pe parcursul a doi ani, in 2024 și 2025, și spera sa inceapa sa vanda credite pentru locuințe și librete A de anul viitor, a anunțat unul dintre directorii sai, potrivit Le Figaro . „Avem un produs bun, avem o dinamica buna (…) Obiectivul nostru este intr-adevar sa ne concentram puternic pe Franța”, a declarat Antoine Le Nel, in marja celui de-al 7-lea summit „Alege Franța”, prezidat de Emmanuel Macron la Castelul Versailles. Cu trei milioane de clienți, Franța este in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

