Ripple intră pe piaţa monedelor stabile de 150 de miliarde de dolari, cu o monedă digitală legată de dolar Moneda stabila va fi intotdeauna sustinuta 1 la 1 de o suma echivalenta de active – depozite in dolari americani, obligatiuni guvernamentale din SUA si echivalente de numerar – pe care compania le detine in rezerva, potrivit Ripple. Firma cripto a spus ca rezervele sale vor fi contabilizate in rapoartele lunare de atestare disponibile public. Nu a spus ce firma va audita. Ripple isi lanseaza pentru prima data moneda stabila in SUA, dar nu a exclus sa ofere produse regionale suplimentare pe pietele din afara SUA, cum ar fi Europa si Asia. Miscarea ar pune Ripple impotriva gigantilor stablecoin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

