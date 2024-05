România, printre cele mai mari prețuri ale electricității din Europa Avem prețuri mari la electricitate! Romania are, de cateva zile, cele mai mari prețuri ale electricitații din Europa, mult mai mari decat țarile dezvoltare din Vest și de peste 10 ori mai mari, spre exemplu, decat cel din Scandinavia, transmite Economedia . Mai scumpi decat noi sunt croații și slovenii, cu 99, respectiv 103 euro/MWh. Noi avem același preț de piața ca grecii și bulgarii. Tot restul europenilor sunt mai ieftini ca noi, de la unguri, la francezi, la germani, spanioli sau olandezi. Francezii, spre exemplu, una dintre marile forțe industriale ale UE – adica și cu un consum de energie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

