Harta salariilor din UE. Cum stau angajații români Harta salariilor din UEDatele Eurostat indica faptul ca romanii se numara printre cei mai slab platiți cetațeni din UE, alaturi de bulgari. Conform unei analize recente bazate pe datele Eurostat, Romania ocupa penultimul loc in ceea ce privește salariul mediu pe ora in țarile UE, situandu-se la puțin peste 10 euro pe ora. Acest lucru indica o apropiere de media din Letonia, in timp ce Ungaria și Polonia se afla puțin mai sus in acest clasament. Pe de alta parte, Luxemburg, „capitala” salariilor din UE, inregistreaza caștiguri mai mari, cu o medie de 24 euro pe ora. O harta termica realizata de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Harta realizata de Visual Capitalist , care prezinta salariul mediu orar in euro pentru fiecare țara europeana, ofera o imagine vizuala și cuprinzatoare a modului in care salariile variaza in regiune.Conform datelor prezentate de specialiști, Luxemburg este raiul angajaților europeni, cu cel mai mare…

- In 2023, costurile medii orare cu forța de munca au fost estimate la 31,8E in UE și 35,6E in zona euro.Cele mai scazute costuri orare cu forța de munca inregistrate in:Bulgaria (9.23E)Romania (11,0E)Ungaria (12,8E )sursa: Eurostat La polul opus, cele mai mari costuri orare cu forța de munca sunt in:Luxemburg…

