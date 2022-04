Stiri pe aceeasi tema

- Marți, Ministerul de Finanțe a imprumutat 259,5 milioane de euro, printr-o licitație de obligațiuni de la stat cu o valoare nominala de 100 de milioane de euro. Dobanda este de 1,94%pe an și scadența in anul 2025. Cea mai mare dobanda din ultimii opt ani Acesta este primul imprumut in euro din piața…

- Astfel, averea cumulata a celor mai bogati 1% dintre americani a atins un nivel record de 45.900 de miliarde de dolari la sfarsitul trimestrului al patrulea al anului 2021, arata cel mai recent raport al Rezervei Federale privind averea gospodariilor. In timpul pandemiei, averile lor au crescut cu peste…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,7%, componenta actiunilor din sectorul vanzarilor cu amanuntul scazand cel mai mult, cu 2,7%, in ​​timp ce actiunile din sectorul petrolului si gazelor au castigat 3%. Actiunile companiei italiane Telecom Italia au crescut cu peste 7% pe fondul…

- Banca Transilvania acorda credite Noua Casa cu o dobanda de 2% + IRCC (1,17%). Din plafonul total de 1,5 miliarde de lei pentru bancile din program, aproape 250 de milioane de lei au revenit Bancii Transilvania. Anul trecut, soldul creditelor imobiliare acordate de BT – incluzand imprumuturile Noua…

- De la inchiderea de 0,21 dolari in sedinta de marti, Sberbank, cea mai mare banca ruseasca si la care Guvernul rus are control majoritar, se tranzactioneaza miercuri la Londra, acolo unde are listate GDR-uri, la 0,01 dolari pe unitate, adica un colaps de 95%. Cu alte cuvinte, aproape de faliment.

- Reprezentantul președintelui Ucrainei la Curtea Constituționala, Fedor Venislavski, a afirmat, intr-un interviu dat canalul oficial al Parlamentului ucrainean, ca Rusia pierde circa 20 de miliarde de dolari zilnic in razboiul din UcrainaUnul dintre oamenii lui Zelenski spune ca Vladimir Putin, președintele…

- Compania privata indiana de constructii navale ABG Shipyard este acuzata ca a escrocat cea mai mare banca publica din India si alte 27 de banci cu peste 3 miliarde de dolari, a anuntat principala agentie federala de investigatii din India.

- Proprietarul Facebook, Meta Platforms, și-a vazut joi valoarea bursiera prabușindu-se cu peste 230 de miliarde de dolari, ceea ce reprezinta o pierdere zilnica record pentru o companie americana, scrie BBC. Acțiunile au scazut cu 26,4% dupa ce rezultatele trimestriale au dezamagit investitorii.Meta…