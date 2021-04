Preotul care face campanie pentru vaccin din poartă-n poartă. „Cel care nu crede în virus seamănă cu cel care nu crede în Dumnezeu” Comunitatea legumicultorilor din Vidra, județul Ilfov, și-a amenajat un centru local de vaccinare și vrea ca pana la vara macar jumatate din populație sa fie imunziata. Cine nu știe cum sa se programeze e ajutat de primarie 7 zile din 7. Dar și de biserica. Preotul le bate oamenilor in poarta și le spune ca, așa cum cred in Dumnezeu, trebuie sa aiba incredere și in medicina atunci cand vine vorba de lupta cu noul coronavirus. Fie ca e in fața altarului, la predica, fie ca e pe ulița comunei, parintele le vorbește oamenilor despre beneficiile vaccinarii. Pentru sanatatea lor și a comunitații. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

