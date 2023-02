Preoţii englezi vor să schimbe rugăciunea “Tatăl nostru” Biserica Anglicana va pune in discutie in cursul acestei primaverii un proiect care prevede ca preotii sa nu se mai refere la Dumnezeu cu apelativul „El”, ci sa utilizeze termeni neutri din punct de vedere al genului atunci cand se refera la Creator. Mai multi reverenzi vor sa utilizeze la slujbe termeni neutri din punct de vedere al genului pentru Dumnezeu si Iisus, informeaza cotidianul britanic The Telegraph . Reverendul Joanna Stobart, vicar de Ilminster și Whitelackington in Somerset, susține ca unii preoți nu mai vor sa se refere la Dumnezeu sau la Mantuitor ca la cineva de sex masculin,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

