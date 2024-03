Alegerile din Rusia, puse pe butuci de serviciile ucrainene! Sistemul de vot este la pământ Serviciile secrete ucrainene au anunțat ca au dezafectat sistemul de vot din Rusia! Atacul specialiștilor in securitate informatica din Ucraina va continua pana la finalizarea votarii! Așadar, alegerile din Rusia au fost puse pe butuci de serviciile ucrainene, care au atacat sistemul electronic de vot și l-au dezafectat pur și simplu, potrivit unor surse din serviciile secrete care au discutat cu jurnaliștii de la publicația Ukrinform. Alegerile din Rusia au fost puse pe butuci de serviciile secrete ucrainene „Website-ul nu funcționeaza. Sistemul de vot nu funcționeaza. Specialiștii cyber ai HUR… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

