- In anul 2023, productia de munitie a Bulgariei a depasit-o pe cea a restului Europei, a transmis ministrul bulgar al Economiei si Industriei, Bogdan Bogdanov, in cadrul unei reuniuni a Comisiei parlamentare pentru politica economica.

- Comisia de reglementare in domeniul Energiei din Bulgaria (EWRC) examineaza propunerea furnizorului de gaze Bulgargaz de scadere a pretului gazelor naturale cu 18%, in martie, comparativ cu februarie, transmit BTA si Novinite. De la 1 martie, noul pret al gazelor ar urma sa se situeze la aproximativ…

- (Continuare. Inceputul - la 2 7.02.2024) Prezentam in continuare cititorilor noștri interviul oferit site-ului nostru de Maia Dobreva, Ambasadoare Extraordinara și Plenipotențiara a Bulgariei la Chișinau. Bulgaria este membra UE din a. 2007, Moldova a devenit recent candidata la aderare. Ce experiența…

- Un incendiu a izbucnit, joi seara, la Centrul de Informare si Documentare NATO, amplasat in campusul Universitatii de Stat din Moldova (USM), iar autoritatile suspecteaza ca ar fi fost vorba despre un „act intentionat”.

- Republica Moldova a reușit sa faca pași importanți in reforma sectorului energetic. Acum sarcina noastra este sa asiguram rute alternative de aprovizionare cu electricitate și gaze naturale și conexiunile care vor face Republica Moldova mai rezilienta in fața eventualelor incercari de manipulare. Declarația…

- Cel de-al cincilea Dialog la Nivel Inalt UE-Moldova in domeniul energiei, desfașurat astazi la Chișinau, a oferit ambelor parți posibilitatea de a-și reafirma angajamentul fața de aprofundarea cooperarii in sectorul energetic. Evenimentul a fost prezidat de Comisarul european pentru energie, Kadri Simson,…

- Victor Parlicov, ministrul Energiei, menționeaza ca Moldova a intrat in mai 2023 cu peste 200 de milioane de metri cubi de gaze procurate anterior la prețuri mult mai mari. In același timp, fostul director al Agenției Naționale de Reglementare in Energetica (ANRE), Octavian Calmic, da vina pe managementul…

- Comisia de Sistematizare a Circulației din cadrul Primariei Cluj-Napoca a decis ca strazile Mihail Kogalniceanu și Universitații sa devina pietonale.Cu votul unanim al Comisiei, s-a aprobat decizia de a transforma in zone pietonale anumite strazi din centrul istoric al municipiului. De asemenea, au…