Stiri pe aceeasi tema

- Premiile Emmy 2021 au avut loc duminica seara la Los Angeles. Cea mai mare seara a televiziunii – acum la cea de-a 73-a ediție – a fost gazduita de Cedric the Entertainer pentru prima data. The Crown și Gambitul Damei au plecat acasa cu cele mai multe premii. Dar cel... The post Premiile Emmy 2021 |…

- Serialele "The Queen's Gambit" si "The Crown" au triumfat la premiile Emmy, echivalentul Oscarurilor in industria televiziunii. Daca anul trecut gala s-a desfașurat online, anul acesta a fost organizata in forma clasica, dar cu un numar limitat de participanți: nominalizații și cei care i-au insoțit.

- Serialul „The Crown” si miniseria „Queen's Gambit” sunt marile castigatoare ale celei de-a 73-a editii a galei premiilor Primetime Emmy, care a avut loc duminica seara la Los Angeles si a fost gazduita de Cedric the Entertainer.

- Cea de-a 73-a editie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, considerate echivalentul Oscarurilor pentru industria de televiziune americana, a fost dominata de productiile ''The Crown'' si ''Ted Lasso'', potrivit site-ului oficial al evenimentului. Prezentam mai jos lista celor mai importante…

- Cea de-a 73-a editie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, considerate echivalentul Oscarurilor pentru industria de televiziune americana, a fost dominata de productiile ''The Crown'' si ''Ted Lasso'', potrivit site-ului oficial al evenimentului. …

- RuPaul cu „Drag Race” si Bo Burnham cu „Inside”, „The Crown” si „Last Week Tonight with John Oliver”, „The Queen’s Gambit”, „Saturday Night Live” si „The Mandalorian” sunt castigatori ai trofeelor Creative Arts Emmy, acordate duminica, in doua ceremonii.

- Serialele ''The Crown'' si ''The Mandalorian'' conduc in topul nominalizarilor anuntate marti la premiile Emmy, cele mai importante distinctii atribuite in industria de televiziune, informeaza Reuters. HBO si HBO Max au primit cele mai multe nominalizari, 130, urmate…

- Cedric the Entertainer, cunoscut din serialul de comedie „The Neighborhood”, va gazdui pentru CBS gala premiilor Primetime Emmy, care va avea loc pe 19 septembrie cu prezenta fizica limitata, arata News.ro. Pentru al doilea an consecutiv, companiile Hudlin Entertainment si Done+Dusted vor…