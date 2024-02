Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 66-a editie a galei Grammy Awards a avut loc in noaptea de duminica spre luni la Los Angeles, cu o ceremonie care a celebrat omniprezenta femeilor in varful peisajului muzical american.

- Lista nominalizarilor la SAG Awards 2024 A venit momentul sa aflam nominalizarile pentru SAG Awards 2024. Acestea au fost anunțate miercuri dimineața de Kumail Nanjiani și Issa Rae. „Barbie”, „Oppenheimer” și „American Fiction” sunt producțiile care domina lista nominalizarilor in acest an. La categoria…

- “Oppenheimer” a fost desemnat cel mai bun film la Globurile de Aur, decernate duminica la Los Angeles. Christopher Nolan a fost recunoscut cel mai bun regizor pentru aceasta productie a Universal Pictures, Cillian Murphy si Robert Downey Jr. au primit trofeele pentru rolurile de interpretare in lungmetraj.…

- Caștigatorii Golden Globes 2024. Barbie, marele perdant! Lista completa! Globurile de Aur s-au acordat azi-noapte, in cadrul unei ceremonii televizate ce a avut loc la Los Angeles. Ca de fiecare data, evenimentul a premiat cele mai bune producții cinematografice și de televiziune din ultimul an. A fost…

- Fastuoasa ceremonie de decernare a Globurilor de Aur va avea loc la noapte, (01:00 GMT), și va putea fi vazuta in direct pe Paramount + (CBS), serviciu de streaming intrat recent și in Romania. Va fi un spectacol total ”primenit” dupa ce, in ultimii ani gala s-a confruntat cu scandaluri și boicoturi…