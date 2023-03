Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala a Poloniei (NBP) a mentinut miercuri rata dobanzii la 6,75% pentru a sasea luna consecutiv, in linie cu estimarile si pe fondul atenuarii inflatiei, transmit Bloomberg si Reuters.Conform datelor Institutului de Statistica, in ianuarie, rata anuala a inflatiei s-a situat la 17,2%, in…

- Banca Centrala a Ungariei si-a intarit politica monetara “foarte disciplinata si stricta”, iar guvernatorul i-a cerut guvernului premierului Viktor Orban sa ajute la lupta impotriva inflatiei, dupa ce datele din februarie au aratat, miercuri, ca inflatia depaseste in continuare 25%. Avertizand ca Ungaria…

- Rezerva Federala a Statelor Unite (Fed) va majora din nou dobanda de referința, chiar peste estimarile anterioare, ca replica la creșterea inflației, a afirmat Jerome Powell in Congresul SUA, scrie Reuters.

- Jean și Dinu au avut parte de un conflict pe drumul catre urmatoarea misiune din cursa pentru ultima șansa. Pentru ca nu s-au ințeles cu un taximetrist, barbatul i-a dat jos din mașina și i-a lasat in pustietate.

- Vești bune! Romanii care lucreaza in Germania vor primi un bonus de 600 de euro, pentru a putea sa faca fața cu succes inflației. Guvernul german a aprobat deja un pachet de scutiri, insa aceștia trebuie sa indeplineasca cateva condiții pentru a putea sa primeasca banii.

- V. S. Un barbat in varsta de 32 de ani a ajuns la spital in urma unui conflict izbucnit in orașul Plopeni, marți seara. Potrivit IPJ Prahova, polițiștii din cadrul Poliției orașului Plopeni au reținut un barbat in varsta de 38 de ani, cu domiciliul in Plopeni, banuit ca l-a lovit in cap pe cel transportat…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a afirmat, sambata, la Bucuresti, ca Romania ar trebui sa fie primita in Schengen ”cat mai curand”, decizia din cadrul JAI fiind ”gresita”. Orban a transmis sprijinul tarii sale in aceasta chestiune. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, va semna pe 17 decembrie, la Bucuresti un acord cu privire la reteaua de transport a energiei electrice catre Ungaria din Azerbaidjan, prin Georgia si Romania, a confirmat pentru Agentia de Presa MTI seful Biroului de Presa al premierului ungar, Bertalan Havasi,…