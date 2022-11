Premierul Ucrainei: Ucraina are suficiente rezerve de gaze pentru această iarnă, incluzând importurile planificate Vorbind la o reuniune a cabinetului, Smihal a spus ca Ucraina are acum 14,5 miliarde de metri cubi (bcm) de gaze naturale in depozitele sale subterane. ”Tinand cont de livrarile asteptate din strainatate, aceasta cantitate este suficienta pentru sezonul de incalzire”, a spus Smihal, referindu-se la perioada octombrie-aprilie, in care Ucraina porneste incalzirea centrala in locuinte. Ucraina se confrunta cu o iarna periculoasa, in timp ce Rusia trage rachete si alte munitii asupra infrastructurii sale de energie, apa si incalzire. Iernile din Ucraina sunt de obicei foarte reci, cu temperaturi aflate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata lui Vladimir Putin se indreapta spre cea mai sumbra etapa a razboiului din Ucraina, in masura in care soldații sai subechipați se confrunta cu realitatea dura a iernii in tranșee. Soldații ruși s-ar putea confrunta cu condiții teribile pe front asemanatoare cu cele din invazia eșuata a Finlandei…

- Administratia de Meteorologie din Ucraina a prognozat joi o iarna mai blanda decat de obicei in tara, oferind o raza de speranta locuitorilor care se confrunta cu intreruperi de electricitate in urma atacurilor rusesti asupra instalatiilor energetice, relateaza Reuters. Presedintele Volodimir Zelenski…

- ”Nu voi spune nimic care sa conduca la escaladare”, a declart el postului BFMTV in aeronava prezidentiala, la intoarcerea de la Adunarea Generala a ONU, la New York. El indeamna la o ”intoarcere la masa negocierilor” imediat ce ”ucrainenii vor fi in masura sa o faca”. Un armistitiu nu ar trebui, insa…

- Comandantul Fortelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujnii, declara ca peste 3.000 de kilometri patrati de teritoriu au fost recuceriti de armata tarii de la inceputul lunii septembrie, relateaza CNN. ”De la inceputul lunii septembrie, peste 3.000 de kilometri patrati au revenit sub controlul Ucrainei”,…

- Italia a importat aproximativ 40% din gazul sau din Rusia inainte de izbucnirea razboiului din Ucraina, dar a inceput rapid sa caute surse alternative de aprovizionare si sa incerce sa isi reduca dependenta de Moscova. Potrivit unui plan guvernamental anuntat marti, temperatura din blocurile de apartamente…

- Iernile dure au ajutat Rusia sa ii invinga pe Napoleon și Hitler, iar Putin mizeaza acum pe faptul ca prețurile uriașe la energie și posibilele probleme cu incalzirea pe timpul iernii va forța Europa sa convinga Ucraina sa accepte un armistițiu agreat de Moscova, scrie Reuters.

- Preturile gazelor si, implicit, ale electricitatii vor atinge in aceasta iarna valori nemaiintalnite si foarte multi consumatori industriali vor falimenta, se arata intr-o analiza a Asociatiei Energia Inteligenta, remisa, miercuri, AGERPRES . Pretul gazelor naturale a atins marti un nou prag record…

- Pretul gazelor naturale a atins marti, 16 august, un nou prag record pe bursa din Olanda, 251 euro/MWh, desi in Europa temperatura medie a aerului este de 25 de grade Celsius. Pretul gazului metan si al electricitatii “va atinge in aceasta iarna valori nemaiintalnite si foarte multi consumatori industriali…