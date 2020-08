Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul satmarean Ioana Bran face o radiografie a masurilor economice de sprijinire a firmelor romanești pe perioada pandemiei și acuza guvernul Orban de copierea unor masuri din programul de guvernare al Partidului Social Democrat. “Criza economica generata de pandemia de coronavirus are nevoie de…

- Premierul nu sta deloc pe roze. Chiar daca ține steagul drept și iși lauda Guvernul sau succesele personale, in spatele lui se vede cu totul altceva. Doua greșeli fundamentale face. Sa lauzi un guvern de stransura, pe care doar cerbicia lui Iohannis de a-l repune in funcție dupa demitere l-a salvat…

- "Pentru a-și confirma propriile spuse, Rareș - romanul roz a ajuns in politica mare pe calitațile pe care le clama necesare pentru aceasta poziție: prost, imoral, ticalos, lingușitor, c..va și obligatoriu corupt. Nu sunt vorbele mele, sunt ale lui, nu am atacat pe nimeni folosind asemenea…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, dupa discuția cu premierul Orban, ca legile justiției trebuie reparate, precizand ca Guvernul va veni cu inițiativa legislativa in acest sens. „Am urmarit in spațiul public, a inceput o discuție ciudata in PSD, intre ei, incep sa-și plateasca polițe.…

- "De ce spun taiere? Deoarece orice scenariu sub procentul de 40% (cunoscut in comunicarea publica) sau majorare de valoare de punct de pensie la 1775 de lei (prevazuta in lege) este, de fapt, o amputare de venituri pentru pensionari si nu o crestere. Fata de propunerea PSD, de majorare cu 40%, Guvernul…

- Liderul UDMR Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca presedintele Klaus Iohannis nu a "trecut testul democratiei", dupa ce a fost sanctionat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) dupa declaratiile facute in contextul adoptarii tacite la…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa Gabriel Medrea: Guvernul a intrat in stare de alerta și campanie electorala Gabriel Medrea: Guvernul a intrat in stare de alerta și campanie electorala Dupa luni de zile de pandemie și o stare de urgența caracterizata de o harababura instituționala și lipsa unor masuri…

- Guvernul israelian a dat miercuri unda verde unui proiect de extindere a coloniei evreiesti Efrat, in Cisiordania, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Aproximativ 7.000 de locuinte” pot fi construite pe terenul respectiv, precizeaza intr-un comunicat Ministerul Apararii. Citește și: Victor…