Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru coordonarea aderarii la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica - OCDE, pentru o analiza a stadiului pregatirii Romaniei in cadrul procesului de aderare, demarat oficial pe 28 iunie, dupa…

- Nicolae Ciuca a convocat, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru coordonarea aderarii la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica – OCDE, pentru o analiza a stadiului pregatirii Romaniei in cadrul procesului de aderare, demarat oficial pe 28 iunie, dupa primirea Foii de parcurs…

- Contractul de asigurare intre proprietarul vehiculului și asiguratorul de raspundere civila auto va putea fi incheiat și in format electronic, fara utilizarea semnaturii electronice. Contractul va fi considerat semnat atunci cind proprietarul va achita prima de asigurare. Executivul a aprobat, astazi,…

- Comitetul Interministerial pentru coordonarea relatiilor Romaniei cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica s-a reunit, marti, la Palatul Victoria, la reuniune fiind prezenta si delegatia Secretariatului OCDE, care se afla in vizita in Romania in cadrul unei misiuni de lansare oficiala…

- Agențiile de Dezvoltare Regionala primesc mai multa putere in gestionarea fondurilor europene. Noi reglementari aprobate de Guvern ADR-urile au primit noi atribuții și vor funcționa ca o instituție publica. Guvernul a adoptat in sedinta de luni noi reglementari pentru descentralizarea fondurilor europene…

- Guvernul saluta adoptarea Foii de Parcurs pentru Aderare (Accession Roadmap) a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, in cadrul sesiunii de final a reuniunii ministeriale a Consiliului OCDE de vineri, 10 iunie.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat astazi ca ”mediul de afaceri are nevoie de sprijin, este cel care reprezinta motorul economiei” și ca Executivul are sprijinul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE).

- Executivul a aprobat in sedinta de miercuri, prin hotarare, acceptarea unei donatii constand in 90 de milioane de masti faciale de uz medical facuta de Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie S.A.