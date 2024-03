Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu va gazdui, marti la Palatul Victoria, evenimentul de lansare a Studiului Economic 2024 pentru Romania, elaborat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), in prezenta Secretarului General al OCDE, Mathias Cormann. „Obtinerea statutului de membru al…

- 8 martie 2024Comunicat de presa Participarea secretarului de stat pentru procesul de aderare a Romaniei la OCDE Luca Niculescu, la reuniunea Consiliului Consultativ al Centrului OCDE de la Istanbul Secretarul de stat pentru procesul de aderare a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare…

- ANUNT PENTRU PRESA Premierul Marcel Ciolacu si Secretarul General al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica OCDE , Mathias Cormann, vor lansa, in data de 12 martie 2024, la Palatul Victoria, al doilea Studiu Economic consecutiv pentru Romania realizat de OCDE. Studiul vizeaza performanta…

- Reorganizarea inspectoratelor scolare este in atenția conducerii PNL a Ministerului Educației, insa acest proces trebuie sa parcurga o serie de etape, pentru a fi realizat in cele mai bune condiții. Aceasta acțiune constituie o operațiune complexa, ce va fi derulata in conformitate cu noile legi care…

- Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) isi revizuieste in crestere puternica previziunile cu privire la inflatie in Argentina in 2024 – de la 157,1%. in noiembrie. la 250,6%, in urma unei cresteri puternice a preturilor la sfarsitul lui 2023, dupa instalarea la putere a lui Javier Milei,…