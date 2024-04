A început campania. Guvernul promite credite cu dobânzi mici, taxe reduse și chirii subvenționate Guvernul PSD-PNL a intrat deja in campanie electorala. Executivul promite, este adevarat, intr-o strategie pentru politicile familiale, sa scada taxarea muncii pentru familiile cu cel puțin doi copii, sa sprijine tinerii casatoriți cu dobanzi mici la credite pentru locuințe și sa subvenționeze chiria. In aceeași strategie, Executivul recunoaște ca masurile luate pana acum nu au […] The post A inceput campania. Guvernul promite credite cu dobanzi mici, taxe reduse și chirii subvenționate first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

