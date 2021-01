Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Japoniei, Yoshihide Suga, a afirmat ca Jocurile Olimpice si Jocurile Paralimpice de la Tokyo, amanate de anul trecut, vor avea loc, in ciuda ingrijorarilor legate de cresterea numarului de cazuri de infectare cu coronavirus, relateaza bbc.com.

- Tokyo a raportat o creștere record a cazurilor de coronavirus sambata, deoarece Japonia se confrunta cu o creștere care include acum o noua tulpina cu raspandire rapida, in timp ce guvernul indeamna oamenii sa ramana acasa, relateaza Reuters.Infecțiilecu virusul care provoaca COVID-19 au atins un record…

- Sportivii participanti la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021 vor fi supusi testelor la fiecare patru sau cinci zile pentru a se evita infectarea cu Covid-19, conform unui plan de masuri date publicitatii miercuri de autoritatile japoneze, citate de EFE. Masurile au fost prezentate…

- Japonia este in alerta maxima dupa ce a inregistrat un numar record de infectari zilnice cu coronavirus, a declarat joi premierul Yoshihide Suga, fara a prevedea totusi noi restrictii pentru moment, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Peste 2.000 de noi cazuri de COVID-19 au fost inregistrate miercuri…

- Invenție incredibila, in Japonia, unde un magazin din Osaka a primit ajutorul unui robot pentru a se asigura ca oamenii poarta maști și pastreaza distanța sociala, scrie The Guardian. Robotul se plimba prin magazin și ii atenționeaza pe cei care nu respecta masurile de prevenție.Robovie, dezvoltat de…

- Japonia va incepe in curand procesul de inapoiere a banilor pe bilete pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, dupa ce acestea au fost amanate cu un an din cauza pandemiei de coronavirus, transmite DPA, citata de hotnews . Biletele care au fost deja achizitionate vor fi in continuare valide pentru…

- Suntem intr-un moment de cumpana, de inflexiune, a spus premierul Ludovic Orban miercuri, in ședința de Guvern, in contextul in care Romania a depașit pragul de 4.000 de noi cazuri COVID in 24 de ore."Suntem intr-un moment de cumpana, de inflexiune. Putem opri creșterea numarului de cazuri,…