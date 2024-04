Stiri pe aceeasi tema

- Romania debuteaza la Jocurile Olimpice din 2024 contra Greciei, medaliata cu argint la Tokyo, pe 28 iulie, de la 22:05 in Aquatic Center. Naționala maculina a Romaniei are o misiune dificila la Paris, intalnind in grupa A echipe cu experiența olimpica. Croația, Italia, Grecia, SUA și Muntenegru sunt…

- Campioanele olimpice de la Tokyo 2020 Simona Radiș și Ancuța Bodnar, medaliate cu aur in proba de dublu vasle, abia revenite din cantonamentul de la Piediluco, vor sa-și apere titlul la Paris. Pana atunci, se vor testa le Europenele din aprilie. Canotorii lotului național au revenit saptamana trecuta,…

- Romania a fost repartizata in grupa A și va intalni Croația, Italia, Grecia, SUA și Muntenegru la Paris. „Nu o sa ne mulțumim doar cu aceasta calificarea”, a transmis Bogdan Rath, selecționerul naționalei masculine. Baieții antrenați de Bogdan Rath au avut o zi plina de emoții, mai intai au aflat ca…

- Nationala Croatiei este noua campioana mondiala la polo, dupa ce a invins sambata, la Doha, in urma aruncarilor de departajare, reprezentativa Italiei, scor 14-13. Echipa Romaniei s-a clasat pe locul 10, dar va merge la JO de la Paris gratie retragerii Africii de Sud, potrivit news.ro Tot sambata,…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de echipa Italiei cu scorul de 16-10 (4-3, 4-4, 5-2, 3-1), vineri, in ultimul sau meci din Grupa D a Campionatului Mondial de polo pe apa masculin de la Doha (Qatar). Tricolorii au facut o prima repriza foarte buna si se aflau la un singur gol de valoroasa echipa a…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de echipa Ungariei cu scorul de 15-8 (5-2, 5-2, 2-3, 3-1), luni seara, in primul sau meci din Grupa D a Campionatului Mondial de polo pe apa masculin de la Doha (Qatar). Golurile echipei antrenate de Bogdan Rath fiind marcate de Vlad Georgescu (2), Tudor Fulea (2),…

- Romania face parte din grupa D la Campionatele Mondiale de la Doha și va juca luni primul meci impotriva Ungariei. Sunt disponibile patru bilete pentru Paris, iar federația internaționala o vede și pe echipa antrenata de Bogdan Rath cu șanse la calificare dupa Croația, Italia, Muntenegru și Serbia.…

- Naționala de polo masculin a Romaniei a obținut calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European, dupa ce a invins Georgia, scor 18-11 (5-1, 5-3, 3-2, 5-5). In faza sferturilor, Romania va da peste Spania. Tot joi, in faza play-off, Grecia a invins Olanda cu scorul de 15-10 și s-au calificat…