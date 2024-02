Polo / Ne-am ținut bine de ei! România, eșec onorabil în fața Italiei Nationala Romaniei a fost invinsa de echipa Italiei cu scorul de 16-10 (4-3, 4-4, 5-2, 3-1), vineri, in ultimul sau meci din Grupa D a Campionatului Mondial de polo pe apa masculin de la Doha (Qatar). Tricolorii au facut o prima repriza foarte buna si se aflau la un singur gol de valoroasa echipa a Italiei (7-8), care a facut diferenta, insa, in ultimele doua sferturi. Pentru Romania au marcat Vlad Georgescu (3 goluri), Tudor Fulea (2), Matei Lutescu (2), Andrei Prioteasa (1), Silvian Colodrovschi (1) si Andrei Neamtu (1). Golurile italienilor au fost reusite de Francesco Di Fulvio (5), Lorenzo… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

