Premierul Florin Cîțu nu înțelege de ce vrea HoReCa să dea în judecată Guvernul și ce vor protestatarii din stradă Premierul Florin Cițu sfideaza industria hotelurilor și restaurantelor, dar și protestatarii care au ieșit in strada in ultimele saptamani. El spune ca nu ințelege de ce protesteaza sindicatele, in condițiile in care in 2021 se pastreaza același nivel de salarizare ca in 2020, iar industria HoReCa ar trebui sa fie mulțumita cu masurile de ajutor […] The post Premierul Florin Cițu nu ințelege de ce vrea HoReCa sa dea in judecata Guvernul și ce vor protestatarii din strada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

