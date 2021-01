Premierul Florin Cîţu: Etapa a treia de vaccinare ar putea fi accelerată şi să înceapă în martie In etapa a II-a au fost incluse noi categorii Guvernul a aprobat in ședința de miercuri proiectul de hotarare prin care este suplimentata lista persoanelor care se pot vaccina in a doua etapa, potrivit Hotnews. Premierul Florin Cițu susține ca in aceasta etapa intra doar personalul cheie din instituțiile publice, care sunt necesari funcționarii statului, nu toți angajații acestora. „Cand se vor face aceste liste cu aceste persoane le recomand conducatorilor acestor institutii sa aiba in vedere acel personal esential, fara de care nu pot functiona. Nu vorbim de toata institutia in aceasta etapa”,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a stabilit prin hotararea de modificare a HG 1.031/2020, privind aprobarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania, ca persoanele cu dizabilitati si insotitorii acestora, precum si persoanele fara adapost intra in etapa a II-a de vaccinare, alaturi de varstnicii peste 65 de ani,…

- Guvernul a stabilit prin hotararea de modificare a HG 1.031/2020, privind aprobarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania, ca persoanele cu dizabilitati si insotitorii acestora, precum si persoanele fara adapost intra in etapa a II-a de vaccinare, alaturi de varstnicii peste 65 de ani,…

- Angajații esențiali din mediul privat vor fi vaccinați cu prioritate in etapa a treia A, nou introdusa in strategia de vaccinare impotriva noului coronavirus. Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri, dupa ședința de Guvern in care a fost modificata strategia naționala de vaccinare, ca a fost introdusa…

- Guvernul a aprobat azi proiectul de hotarare prin care este suplimentata lista persoanelor care se pot vaccina in a doua etapa. Premierul Florin Cițu a declarat ca este posibil ca etapa a treia sa inceapa in martie, scrie hotnews . Premierul susține ca in etapa a doua intra doar personalul-cheie din…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca autoritațile sunt pregatite sa accelereze și etapa a treia daca vin vaccinurile necesare. ”Al doilea act normativ aprobat de Guvern prezinta etapa a doua de vaccinare. Au fost acele categorii esențiale. Am ajuns la o forma finala.…

- Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri ultimele modificari aduse campaniei de vaccinare precum și programul de recepționare a dozelor și vaccinare a populației, incepand cu a treia etapa. Șeful Executivului a transmis ca Guvernul este pregatit sa accelereze etapa a treia, daca vaccinurile sosesc la…

- Guvernul a aprobat Hotararea prin care noi categorii de persoane vor intra in etapa a doua a campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19. Persoanelor cu varsta peste 65 de ani, bolnavilor cronici și angajaților din domenii esențiale li se adauga persoanele cu dizabilitați, insoțitorii și persoanele…

- Executivul se reuneste miercuri in sedinta, de la ora 13.00, iar pe ordinea de zi figureaza un proiect de hotarare pentru modificarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID-19. In etapa a doua de vaccinare sunt introduse persoanele cu handicap, persoane imobilizate, cele imunodeprimate, insotitorii…