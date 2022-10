Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu editori, bibliotecari și personalitați culturale. Discuțiile au vizat dificultațile carții romanești sau editata in limba romana de a ajunge la public, dar și propuneri de soluții prin care lectura sa fie incurajata…

- ”Cei din Transnistria, daca sunt gata sa plateasca, daca vor achita in avans precum partea dreapta a Nistrului, atunci da. Dar daca oamenii nu sunt dispusi sa plateasca, partea dreapta nu poate achita pentru ei”, a afirmat Maia Sandu. Presedinta Republicii Moldova a precizat ca dialogul dintre Republica…

- Potrivit comunicatului de presa al Guvernului, in contextul in care Romania ramane cel mai important avocat al aderarii Republicii Moldova la Uniunea Europeana, premierul a transmis disponibilitatea Guvernului de a oferi intregul sprijin pentru a gestiona procesul de aderare la Uniunea Europeana, inclusiv…

- „Am aprobat proiectul de lege cu privire la transpunerea Directivei 2018/1581 a Comisiei Europene, o directiva care va modifica legea 85/2018 a rezervelor obligatorii de titei ale Romaniei. Practic transpunem directiva europeana. Am solicitat procedura de urgenta Parlamentului pentru a putea fi aprobata…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit vineri, la Palatul Victoria, cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, aflata in vizita oficiala in Romania, discutiile vizand subiecte de actualitate si consultari „aprofundate” pe teme de securitate energetica, gestionarea crizei refugiatilor, asigurarea…

- Premierul a afirmat in deschiderea sedintei de Guvern ca se afla in procesul de analiza a executiei bugetare pe prima jumatate a anului. ”Consider necesar sa subliniez ca aceasta executie bugetara reprezinta, practic, radiografia corecta a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului in primele sase…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Zilei Politiei de Frontiera, cerandu-le angajatilor acestei structuri sa fie mandri de faptul ca sunt „strajerii Europei”. „Astazi, cu prilejul Zilei Politiei de Frontiera Romana, le urez succes tuturor celor care activeaza in aceste…