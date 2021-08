Premierul Florin Citu a discutat, luni, la Kiev, cu secretarul pe Energie al Statelor Unite ale Americii, Jennifer Granholm, despre parteneriatul cu SUA pentru proiectele nucleare si despre angajamentul Romaniei in privinta cooperarii pe zona de energie, in cadrul unei intrevederi care a avut loc in marja summitului inaugural al Platformei Crimeea.



"Am avut o intalnire foarte buna cu secretarul pe Energie al Statelor Unite ale Americii, in marja summitului inaugural al Platformei Crimeea. Printre altele, am discutat cu Jennifer Granholm despre parteneriatul cu SUA pentru proiectele…