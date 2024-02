Avize pentru înființarea parcul fotovoltaic de la Ișalnița Complexul Energetic Oltenia face demersuri pentru realizarea parcului fotovoltaic de la Sucursala Electrocentrale de la Ișalnița. In acest sens au fost alocate fonduri pentru angajarea unei companii de specialitate care sa asigure serviciile de proiectare pentru racordarea viitoarei centralei electrice fotovoltaice la stația electrica de 220/110 kV a Transelectrica Ișalnița. La Termocentrala din Dolj Complexul Energetic Oltenia și-a propus sa construiasca, alaturi de OMV Petrom, un parc fotovoltaic de 85 MW. Demersurile incepute la nivelul Complexului Energetic Oltenia au in vedere inclusiv obținerea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

