Premierul britanic Boris Johnson este de acord cu propunerea presedintelui american Donald Trump ca summitul G7 al liderilor mondiali de luna viitoare sa fie organizat "in persoana, daca este posibil", informeaza dpa citand o informare a Downing Street. Cei doi lideri au avut vineri o conversatie telefonica pentru a discuta despre pandemia noului coronavirus si despre reuniunea anuala a Grupului celor sapte mari democratii industrializate (G7), pe care SUA o gazduiesc anul acesta. "Prim-ministrul si presedintele au discutat despre importanta ca liderii sa se intalnesc in SUA 'in persoana'…