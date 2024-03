Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat asigurari miercuri ca omologul sau american Joe Biden este mai „previzibil” pentru Moscova decat rivalul sau Donald Trump, dar a mentionat ca Moscova este pregatita sa „lucreze” cu castigatorul alegerilor prezidentiale din Statele Unite, oricine ar fi el, relateaza…

- Presedintele american Joe Biden a facut din nou o gafa care nu a scapat nepedepsita. Intr-un discurs ținut in weekend, in South Caroline, Biden l-a numit pe pe rivalul sau republican Donald Trump „presedinte in exercitiu”, scrie digi24.ro.

- Președintele american Joe Biden se pare ca-și va infrunta adversarul pe care crede ca știe cum sa-l invinga in 2024. Victoriile decisive ale lui Donald Trump in cele doua primare republicane din Iowa și New Hampshire fac aproape sigur ceea ce a prezis echipa de campanie a lui Biden de luni de zile,…

- Aproximativ 49% dintre alegatorii participanti la alegerile primare pentru candidatul republican din New Hampshire nu considera ca Joe Biden a castigat in mod corect alegerile prezidentiale din 2020, potrivit rezultatelor preliminarii ale unui sondaj de opinie realizat marti de Edison Research, informeaza…

- Guvernatorul statului american Florida, Ron DeSantis, a surprins duminica America anunțandu-și brusc retragerea din cursa pentru obținerea candidaturii republicane la alegerile prezidențiale din luna noiembrie. „Imi suspend campania”, a anunțat DeSantis intr-o apariție video difuzata pe Twitter (actualmente…

- In ciuda acestui progres, ea se afla totuși cu mult in urma fostului președinte, in lupta pentru obținerea nominalizarii republicane, in vederea finalei prezidențiale cu Joe Biden din noiembrie, arata sondajele citate de Washington Post. Un sondaj de opinie realizat in randul alegatorilor republicani…

- Presedintele american, Joe Biden, a declarat ca nu exista "nicio indoiala" ca Donald Trump a sustinut insurectia din 6 ianuarie 2021, insa a subliniat ca este la latitudinea instantelor daca acest lucru il descalifica pentru a candida la presedintie, relateaza Reuters citat de Rador Radio Romania."E…

- Joe Biden, un democrat in varsta de 81 de ani, continua sa fie afectat de indoielile alegatorilor cu privire la soliditatea economiei, precum si de preocuparile legate de securitatea frontierei dintre SUA si Mexic si de ingrijorarile legate de criminalitate.Fostul presedinte republican Donald Trump,…